Молдова, де через російські ракетні атаки зникло світло, викликає посла росії

У МЗС Молдови викликали посла росії надати роз'яснення у зв'язку з відключенням електроенергії після атак рф на енергетичну інфраструктуру України.
Про це у своєму Твіттері повідомив міністр закордонних справ Молдови Нік Попеску.
Попеску зазначив, що атаки росії на енергетичну інфраструктуру України знову залишили Молдову у темряві. За його словами, масові відключення електроенергії відбуваються по всій країні, включаючи Кишинів та будівлю МЗС Молдови.
Про це у своєму Твіттері повідомив міністр закордонних справ Молдови Нік Попеску.
Попеску зазначив, що атаки росії на енергетичну інфраструктуру України знову залишили Молдову у темряві. За його словами, масові відключення електроенергії відбуваються по всій країні, включаючи Кишинів та будівлю МЗС Молдови.
Попеску додав, що Молдова залишається на боці вільного світу, і цю війну треба зупинити якнайшвидше.
Нагадаємо, вчора, 23 листопада, в деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням через черговий масований ракетний удар рф по українській інфраструктурі.
Світло зникло в окремих районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, у тому числі в Придністров'ї..
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.
Світло зникло в окремих районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, у тому числі в Придністров'ї..
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.
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