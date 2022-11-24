Молдова, де через російські ракетні атаки зникло світло, викликає посла росії

07:33 24 листопада Київ, Україна

У МЗС Молдови викликали посла росії надати роз'яснення у зв'язку з відключенням електроенергії після атак рф на енергетичну інфраструктуру України.



Про це у своєму Твіттері повідомив міністр закордонних справ Молдови Нік Попеску.



Попеску зазначив, що атаки росії на енергетичну інфраструктуру України знову залишили Молдову у темряві. За його словами, масові відключення електроенергії відбуваються по всій країні, включаючи Кишинів та будівлю МЗС Молдови.

"Я доручив викликати посла росії для пояснень", - повідомив Попеску.

Попеску додав, що Молдова залишається на боці вільного світу, і цю війну треба зупинити якнайшвидше.

Нагадаємо, вчора, 23 листопада, в деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням через черговий масований ракетний удар рф по українській інфраструктурі.



Світло зникло в окремих районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, у тому числі в Придністров'ї..



Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.