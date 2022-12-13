Можуть не досягти мети: росіяни перейшли до використання застарілих боєприпасів

Росія у війні з Україною використовує застарілі боєприпаси з високим рівнем відмов. Про це пише Reuters із посиланням на заяву високопоставленого військового чиновника США, який говорив на умовах анонімності.
За його словами, за нинішньої інтенсивності стрілянини та відсутності поставок додаткової вогневої потужності з Ірану та Північної Кореї росія може повністю витратити свої придатні запаси боєприпасів до початку 2023 року.
За його словами, за нинішньої інтенсивності стрілянини та відсутності поставок додаткової вогневої потужності з Ірану та Північної Кореї росія може повністю витратити свої придатні запаси боєприпасів до початку 2023 року.
Він додав, що росіяни готові використовувати старі боєприпаси, деякі з яких було зроблено понад 40 років тому.
За словами чиновника, використання старих запасів озброєння пов'язане із ризиком.
За словами чиновника, використання старих запасів озброєння пов'язане із ризиком.
Іран передав росії безпілотники для використання в Україні, нагадує Reuters з посиланням на представників США та України. Москва також намагається отримати сотні балістичних ракет від Ірану та пропонує натомість Тегерану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі