Можуть не досягти мети: росіяни перейшли до використання застарілих боєприпасів

14:01 13 грудня Київ, Україна

Росія у війні з Україною використовує застарілі боєприпаси з високим рівнем відмов. Про це пише Reuters із посиланням на заяву високопоставленого військового чиновника США, який говорив на умовах анонімності.



За його словами, за нинішньої інтенсивності стрілянини та відсутності поставок додаткової вогневої потужності з Ірану та Північної Кореї росія може повністю витратити свої придатні запаси боєприпасів до початку 2023 року.

"Ми оцінюємо це за інтенсивністю вогню, з якою росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси – маються на увазі боєприпаси, які можна було б назвати цілком придатними", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Він додав, що росіяни готові використовувати старі боєприпаси, деякі з яких було зроблено понад 40 років тому.



За словами чиновника, використання старих запасів озброєння пов'язане із ризиком.

"Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вистрілять і вибухнуть у точці призначення", - сказав чиновник.

Іран передав росії безпілотники для використання в Україні, нагадує Reuters з посиланням на представників США та України. Москва також намагається отримати сотні балістичних ракет від Ірану та пропонує натомість Тегерану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки.