Мобільні групи з розслідування військових злочинів в Україні очолить австралієць Глен Коломейц

12:26 07 листопада Київ, Україна

Австралієць Глен Коломейц, ветеран Афганістану та Східного Тимору, а також колишній слідчий поліції Нового Південного Уельсу, очолить мобільні групи з розслідування військових злочинів в Україні.

Про це повідомляє австралійська теле- та радіомовна корпорація ABC.
“Судові процеси можуть тривати роками, тому я збираю матеріали. Але я хочу бачити кінцевий продукт – російське командування на лаві підсудних. Чи це буде у Києві, чи в МКС, я хочу бачити людей притягнутими до відповідальності”, – зазначив Коломейц.
Чоловіка найняв фонд, що базується у Великій Британії та працює за контрактом з Офісом Генеральної прокуратури України.

Працюючи на посаді старшого прокурора з розслідування військових злочинів, він допоможе відповісти на 20 000 звинувачень, що залишилися нерозглянутими після вторгнення росії в Україну.
"Там є багато юристів, які вивчали міжнародне право, але їм потрібен колишній військовий, який має досвід роботи на землі та досвід роботи в поліції, вміння працювати на місцях злочинів із високою інтенсивністю", - сказав Коломейц.
Очолюючи команду мобільного правосуддя організації, Коломейц зазначив, що його зусилля є продовженням підтримки, яку вже надала Австралія.

Розслідування військових злочинів буде зосереджено на кількох напрямках, включаючи відповідальність командування, невибіркові обстріли цивільних осіб та об'єктів інфраструктури, застосування сексуального насильства, примусове вивезення людей до росії та геноциду.

Справи щодо відповідальності командування будуть передані Міжнародному кримінальному суду (МКС).

Коломейц також використовує досвід роботи як поліціянта та оператора обладнання на місцях злочинів, щоб допомогти у підготовці українських слідчих.