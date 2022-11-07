Мобільні групи з розслідування військових злочинів в Україні очолить австралієць Глен Коломейц

12:26 07 листопада Київ, Україна

Австралієць Глен Коломейц, ветеран Афганістану та Східного Тимору, а також колишній слідчий поліції Нового Південного Уельсу, очолить мобільні групи з розслідування військових злочинів в Україні.



Про це повідомляє австралійська теле- та радіомовна корпорація ABC.

“Судові процеси можуть тривати роками, тому я збираю матеріали. Але я хочу бачити кінцевий продукт – російське командування на лаві підсудних. Чи це буде у Києві, чи в МКС, я хочу бачити людей притягнутими до відповідальності”, – зазначив Коломейц.

Чоловіка найняв фонд, що базується у Великій Британії та працює за контрактом з Офісом Генеральної прокуратури України.



Працюючи на посаді старшого прокурора з розслідування військових злочинів, він допоможе відповісти на 20 000 звинувачень, що залишилися нерозглянутими після вторгнення росії в Україну.

"Там є багато юристів, які вивчали міжнародне право, але їм потрібен колишній військовий, який має досвід роботи на землі та досвід роботи в поліції, вміння працювати на місцях злочинів із високою інтенсивністю", - сказав Коломейц.