Мобілізовані рф мешканці Луганщини мають намір здаватися в полон - ЗСУ

14:16 04 січня Київ, Україна

Цивільні захопленої Луганщини, яких мобілізували росіяни, планують здаватися в полон у разі прориву ЗСУ оборонних рубежів загарбників.



Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

"У разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна і, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з-поміж мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планується здаватися у полон", - зазначив Громов.



Раніше, 3 січня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Кремінна-Сватове" під вогневим контролем українських захисників і тепер логістика окупантів значно ускладнилася. За його словами, росіяни на межі нервового зриву, адже репресують місцеве населення окупованих територій, а людей підозрюють у співпраці із ЗСУ.