Мобілізовані з ОРДЛО служать як "гарматне м'ясо" для визначення вогневих позицій ЗСУ

12:49 19 березня Київ, Україна

Російські окупанти активно «мобілізують» чоловіче населення на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Сформовані таким чином підрозділи відрізняються дуже низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом.



За словами «мобілізованих», російське командування використовує їх як «живця». Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм.



Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України.



Один із таких підрозділів, які мали у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратило близько 200 «мобілізованих» на Миколаївському напрямку. Останки підрозділу, що повернувся до Херсонської області, абсолютно деморалізовані і відмовляються від подальшої участі в бойових діях.