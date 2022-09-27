Мобілізацію можуть використовувати для розширення росгвардії – британська розвідка

19:31 26 вересня Київ, Україна

Влада росії може використовувати мобілізацію для розширення підрозділів росгвардії додатковими силами.



Про це йдеться у щоденному звіті англійської розвідки.



Відомий російський націоналіст, депутат думи Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на росгвардію.

"З огляду на необхідність придушення зростаючого внутрішнього інакомислення в росії, а також оперативні завдання в Україні, росгвардія, швидше за все, має особливе навантаження", - наголошується у звіті.

Підрозділи росгвардії відіграли важливу роль як у бойовій, так і в тиловій охороні в Україні та нині сприяють проведенню псевдореферендумів щодо приєднання на окупованих територіях.