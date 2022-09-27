Мобілізацію можуть використовувати для розширення росгвардії – британська розвідка
19:31 26 вересня Київ, Україна
Влада росії може використовувати мобілізацію для розширення підрозділів росгвардії додатковими силами.
Про це йдеться у щоденному звіті англійської розвідки.
Відомий російський націоналіст, депутат думи Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на росгвардію.
"З огляду на необхідність придушення зростаючого внутрішнього інакомислення в росії, а також оперативні завдання в Україні, росгвардія, швидше за все, має особливе навантаження", - наголошується у звіті.
Підрозділи росгвардії відіграли важливу роль як у бойовій, так і в тиловій охороні в Україні та нині сприяють проведенню псевдореферендумів щодо приєднання на окупованих територіях.
"Сили призначені для використання з метою внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, із якими зіткнулися в Україні", - йдеться у звіті.
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