Мобілізація в росії призвела до падіння економіки - аналітики

11:26 20 жовтня Київ, Україна

Оголошена російською владою мобілізація для війни в Україні посилить дефіцит робочої сили, що сприятиме падінню економіки.
 
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт аналітичного департаменту центробанку росії.

Мобілізація в росії вже вдарила по споживчій довірі та діловій активності і, ймовірно, тиснутиме на економіку протягом наступних місяців.
 
"У вересні відновлення економічної активності призупинилося і до кінця місяця тенденція почала дещо погіршуватися", - йдеться у доповіді департаменту.
 
Раніше повідомлялося, що мобілізація в росії може забрати з роботи приблизно одного зі ста активних працівників країни для відправлення на фронт. Разом з тим, що понад 350 тисяч росіян тікають від призову на тлі рекордно низького рівня безробіття, кандидатів на місця, що звільнилися, залишається небагато.
 
"Зміна споживчих настроїв на тлі зростаючої невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу", - йдеться у звіті. "Скорочення робочої сили після часткової мобілізації може ускладнити спроби компаній усунути обмеження з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності у найближчі місяці".