Мобілізація в росії призвела до падіння економіки - аналітики

11:26 20 жовтня Київ, Україна

Оголошена російською владою мобілізація для війни в Україні посилить дефіцит робочої сили, що сприятиме падінню економіки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт аналітичного департаменту центробанку росії.



Мобілізація в росії вже вдарила по споживчій довірі та діловій активності і, ймовірно, тиснутиме на економіку протягом наступних місяців.

"У вересні відновлення економічної активності призупинилося і до кінця місяця тенденція почала дещо погіршуватися", - йдеться у доповіді департаменту.

Раніше повідомлялося, що мобілізація в росії може забрати з роботи приблизно одного зі ста активних працівників країни для відправлення на фронт. Разом з тим, що понад 350 тисяч росіян тікають від призову на тлі рекордно низького рівня безробіття, кандидатів на місця, що звільнилися, залишається небагато.