Мобілізація в окупованому Криму: окупанти призивають відставних силовиків

12:29 29 серпня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Криму російська окупаційна влада розпочала мобілізацію відставних силовиків.



Як повідомляє Telegram партизанського руху "Атеш", окупанти видали наказ про призов до лав російської армії всіх колишніх співробітників силових відомств, зокрема пенсіонерів.

"На цей момент достовірно відомо про відставних співробітників поліції, які вже були призвані до армії. Не виключено, що надалі мобілізація торкнеться інших силових структур", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти вживають цих заходів, щоб компенсувати втрати в живій силі, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні.

"Це тяжкий військовий злочин, який свідчить про те, що російська влада готова жертвувати життям мирних жителів, щоб досягти своєї мети", - зазначають в "Атеш".

Партизани також замислюються над питанням, чому в москві та Санкт-Петербурзі досі не оголошено масову мобілізацію.