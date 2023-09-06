Мобілізація в окупованому Криму: окупанти призивають відставних силовиків

У тимчасово окупованому Криму російська окупаційна влада розпочала мобілізацію відставних силовиків.
Як повідомляє Telegram партизанського руху "Атеш", окупанти видали наказ про призов до лав російської армії всіх колишніх співробітників силових відомств, зокрема пенсіонерів.
Як повідомляє Telegram партизанського руху "Атеш", окупанти видали наказ про призов до лав російської армії всіх колишніх співробітників силових відомств, зокрема пенсіонерів.
Зазначається, що окупанти вживають цих заходів, щоб компенсувати втрати в живій силі, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні.
Партизани також замислюються над питанням, чому в москві та Санкт-Петербурзі досі не оголошено масову мобілізацію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі