Мобілізація росії знищує корінні народи Криму, Кавказу та Сибіру - Зеленський

09:41 26 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська федерація використовує мобілізацію для знищення представників корінних народів тимчасово окупованої української Автономної Республіки Крим, Кавказу, Сибіру та інших територій росії.



Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.



Президент назвав катастрофічною ситуацію у Криму. Він заявив про підтвердження інформації, що більшість мобілізаційних повісток розписано там саме на кримських татар.

"Це ще один елемент геноцидної політики росії, ще одна причина негайної та жорсткої реакції всього світу", - сказав Зеленський.

За його словами, «злочинна мобілізація використовується росією не лише для того, щоб продовжити страждання людей в Україні та ще більше дестабілізувати світ, а й для того, щоб фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, які поки що контролює тимчасово російська федерація».



Таку мобілізацію росії він назвав ударом по народах, наприклад, Дагестану, і всього Кавказу, по корінних народах Сибіру та інших територій.



Зеленський зазначив, що люди, зокрема, у Дагестані почали боротися за своє життя.

"Навіщо їхнім чоловікам, братам, синам гинути на цій війні? На війні, яку хоче одна людина, на війні проти нашого народу на нашій землі. Вона не посилає на війну своїх дітей. Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей – усіх, кого можуть забрати під цю російську злочинну мобілізацію. Тому що, якщо ви прийдете забирати життя наших дітей, я вам скажу як батько, ми вас живими вже не відпустимо", - сказав Зеленський.

Він ще раз закликав росіян "не підкорятися злочинній мобілізації, бігти або здаватися в український полон за першої ж можливості".