Мобілізація не вирішить жодну з проблем армії росії в Україні - експерти

18:56 21 вересня Київ, Україна

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області путін оголосив у росії "часткову" мобілізацію. Міністр оборони сергій шойгу, який виступив після нього, сказав, що призов до армії торкнеться 300 000 осіб.

Однак, як вважають військові експерти, такі заходи не допоможуть владі росії змінити ситуацію на фронтах

навіть у тих, хто пройшов військову службу, немає необхідного досвіду до участі у бойових діях;

на нормальну підготовку резервістів потрібні місяці, аж до пів року, а українські війська не мають наміру зупинятися на успіхах, досягнутих під час нещодавнього наступу в Харківській та Херсонській областях;

потрібні місяці, аж до пів року, а українські війська не мають наміру зупинятися на успіхах, досягнутих під час нещодавнього наступу в Харківській та Херсонській областях; тренувати таку велику кількість резервістів нема кому;

проблема не тільки в людях, а й у забезпеченні військ: Росія значною мірою витратила сучасне озброєння, замінити його за західних технологічних санкціях швидко неможливо;

сотні тисяч нових резервістів треба забезпечити всім - від зброї до обмундирування та їжі;

призов не вирішує проблему низького військового духу в російських військах.

"Ці дії - спроба змінити розклад сил на фронті, коли поле для маневру у москви звужується, і надалі воно звужуватиметься ще більше. Якщо вони починають втрачати територію, яку щойно захопили, виникають різні питання, і відмахнутися від них просто так не вийде. Якщо так відбувається, очевидно, що це військовий та політичний провал", - цитує Financial Times наукового співробітника американського Інституту вивчення зовнішньої політики Роба Лі.

Ставка путіна навряд чи спрацює, «не думаю, що він повністю усвідомлює наслідки цього», вторить йому Семюел Черап, старший політолог у Rand Corporation:

"Мета цього [мобілізації] – налякати Україну та Захід, змусити їх капітулювати. Це не спрацює. Коли це не вдасться, вибір у путіна буде ще гіршим.

Проведене у 2019 р. дослідження Rand Corporation показало, що в росії є лише 4000-5000 резервістів у західному сенсі цього слова – тих, хто регулярно проходить щомісячні та щорічні тренування та збори. Щоправда, 2021 р. у росії багато говорили про резервістів, підготовлених за програмою БАРС (бойовий армійський резерв спеціальний). Але навіть на початку війни в Україну вирушило не більше 8000 барсів, причому частину з них набрали вже після вторгнення, і не з резервістів.

"Ніщо не говорить про те, що за сім місяців війни у російській армії щось змінилося. Якщо ж людей відправлятимуть на фронт без підготовки, це буде гарматне м'ясо - погано навчені солдати на старих танках", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Відправка на фронт ще сотень тисяч людей погіршить не лише конфлікт, а й становище російської армії, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters. Російська армія погано екіпірована, у неї відсутнє належне командування та управління, вважає він.



На мобілізацію та нормальну підготовку резервістів потрібно до пів року, зазначає Джастін Бронк, військовий аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

«Щоб бути ефективною бойовою силою, їм потрібно більше, ніж просто автомати. Крім того, багато офіцерів та сержантів, які мали б тренувати резервістів, беруть участь у бойових діях або загинули в Україні. Також складно зрозуміти, як призов резервістів допоможе вирішити проблему з низьким бойовим духом у російських військах. Він навіть може посилити її", - зазначає Бронк.

Часткова мобілізація також ніяк не вирішує інші проблеми, які стоять перед російською армією, включаючи скорочення ракет точного наведення і нездатність ВПС взяти небо під контроль, вважає Бронк.

"Росія втратила надто багато сучасних видів озброєнь і, на відміну від української армії, змушена все більше використовувати стару і низькоефективну зброю, яку має у великій кількості", - заявив Димитрій Мінич, експерт з російських збройних сил Французького інституту міжнародних відносин.

Україна ж отримує все більше сучасних західних бойових систем, і країни ЄС після оголошення путіна пообіцяли нарощувати їхнє постачання Києву.

До початку війни в українській армії було майже 200 000 осіб та ще 900 000 резервістів, за даними Military Balance. Наразі українські збройні сили налічують близько 1 млн осіб, росія ж від початку війни направила в Україну загалом від 200 000 до 250 000 військовослужбовців, включаючи поповнення, за оцінкою Миколи Бєлескова, аналітика Національного інституту стратегічних досліджень у Києві.



При цьому Пентагон повідомляв наприкінці серпня, що, за його оцінкою, росія з початку вторгнення втратила 70 000-80 000 військовослужбовців убитими або пораненими (шойгу, щоправда, заявив сьогодні, що загинуло 5937 людей, а «90% поранених повернулися до армії»).



Тобто навіть призов 300 тисяч резервістів не дасть російському угрупованню чисельної переваги над ЗСУ (хоча, звичайно, не всі українські війська розташовані в районі лінії фронту).



Ситуація на фронті «явно свідчить про те, що ініціатива належить Україні, вона продовжить звільнення своїх територій, заявив у зверненні президент Володимир Зеленський. Мирні переговори можуть відбутися лише після того, як росія виведе свої війська з України, додав він у середу в інтерв'ю Bild TV. Україна може вплинути на те, коли в росії закінчиться правління путіна, але вона хоче говорити з москвою з позиції сили, сказав Зеленський.