Мобілізацією росія намагається здобути переваги у війні - Забродський

У Росії почалася " часткова " мобілізація, щоб домогтися переваги у війні. Вона навряд чи вплине на обстановку на лінії зіткнення у найближчому майбутньому, проте Україні необхідно вжити превентивних заходів вже сьогодні.
Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки генерал-лейтенанта Михайло Забродський.
Генерал пояснив, що використовуючи додаткові з'єднання і військові частини Росії зможе реалізувати її улюблений принцип військової стратегії Клаузевиця - концентрацію сил у вибраній точці.
Така масованість може дозволити ворогові відсунути на другий план питання про мотивацію, недбалу підготовку та оснащення військ.
Така масованість може дозволити ворогові відсунути на другий план питання про мотивацію, недбалу підготовку та оснащення військ.
За його оцінками Україна може відчути результат мобілізації росіян на фронті не раніше грудня.
Загалом, на його думку, процедура оповіщення, збору та направлення росіян у військові частини може вимагати не менше одного-двох місяців.
При цьому він припустив, що мобілізованих можуть почати відправляти на фронт швидше, але загалом часткова мобілізація найближчим часом навряд чи вплине на ситуацію на лінії зіткнення.
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