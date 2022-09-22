Мобілізацією росія намагається здобути переваги у війні - Забродський

17:12 22 вересня Київ, Україна

У Росії почалася " часткова " мобілізація, щоб домогтися переваги у війні. Вона навряд чи вплине на обстановку на лінії зіткнення у найближчому майбутньому, проте Україні необхідно вжити превентивних заходів вже сьогодні.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки генерал-лейтенанта Михайло Забродський.

"Найнебезпечнішим для нас і, безумовно, виправданим для противника є лише один, з поки що потенційних, результатів російської часткової мобілізації", - зазначив він.

Генерал пояснив, що використовуючи додаткові з'єднання і військові частини Росії зможе реалізувати її улюблений принцип військової стратегії Клаузевиця - концентрацію сил у вибраній точці.



Така масованість може дозволити ворогові відсунути на другий план питання про мотивацію, недбалу підготовку та оснащення військ.

"Вірогідні наслідки цього можуть бути надзвичайно руйнівними для ЗС України.. Здається, продовження ведення війни російським командуванням планується все ж таки за рахунок числа, а не вміння. Тому цілком доцільним буде вжиття нами превентивних заходів уже сьогодні", - наголосив Забродський.

За його оцінками Україна може відчути результат мобілізації росіян на фронті не раніше грудня.

"Мінімальний досвід, організаційні зусилля, корумпованість на місцях мають відіграти свою роль. Очевидно, нещодавні пропозиції щодо посилення кримінальної відповідальності за ухилення від призову у воєнний час внесені на розгляд Державної думи Росії зовсім не випадково", - зазначив Забродський.

Загалом, на його думку, процедура оповіщення, збору та направлення росіян у військові частини може вимагати не менше одного-двох місяців.

"За умови впровадження мінімально необхідної для підготовки мобілізованих буде потрібно ще як мінімум один місяць. У загальному оперативному плані це означає, що на практичні результати мобілізації російське командування може розраховувати не раніше, ніж у грудні цього року", - вважає генерал.

При цьому він припустив, що мобілізованих можуть почати відправляти на фронт швидше, але загалом часткова мобілізація найближчим часом навряд чи вплине на ситуацію на лінії зіткнення.