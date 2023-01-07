Багато чеченських добровольців воюють у Бахмуті проти спільного ворога - Росії

12:11 07 січня Київ, Україна

Чеченські добровольці у Бахмуті Донецької області допомагають українським захисникам знищувати російських окупантів. Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відповідне відео.

Повідомляється, що чеченські добровольці захищають Україну у складі Міжнародного легіону ГУР Міноборони. Серед добровольців - герой народу Ічкерія Абдул Хакім, який зараз воює в Бахмуті.

Абдул Хакім до повномасштабного вторгнення Росії керував групою Аджнад аль-Кавказ у Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міноборони Чеченської Республіки Ічкерія, а згодом добровільним підрозділом українського Міжнародного легіону.

Зазначається, що Хакім 15 жовтня отримав ранг полковника ЗС Чеченської республіки Ічкерія.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну лідер Ічкерії Ахмед Закаєв запропонував президентові України Володимиру Зеленському військову співпрацю.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розбили штаб ворога з "кадировцями".