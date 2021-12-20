Думка Пєскова про можливу військову присутність НАТО в Україні

14:04 02 квітень Київ, Україна

У разі наближення військ НАТО до російсько-українських кордонів, Росія зробить все можливе, щоб їх захистити.



Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це потребуватиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", - сказав він.

Крім цього, представник Кремля запевняє, що постановка питання про те, що Росія є противником, нібито є неприйнятною і недоречною. "Росія нікому не загрожує, не загрожувала ніколи. Власне, на цьому і будується наша позиція", - стверджує він.



Крім цього, він заявив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі є "дуже страшною" і у властивій РФ манері звинуватив ЗСУ в "множинних провокаціях".



Відзначимо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань в Брянську і окупованому Криму.



Крім того, українська розвідка повідомила, що Москва завершує підготовку заходів для провокації українських військових, щоб почати наступ вглиб території України.