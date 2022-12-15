"Мені не потрібні ще сотні тисяч": Залужний розповів про мобілізацію в Україні

16:02 15 грудня Київ, Україна

В українських Силах оборони вистачає солдатів, проте Україна потребує збільшення постачання боєприпасів, техніки та засобів протиповітряної оборони.



Про це в інтерв'ю The Economist заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Ми її (мобілізацію - ред.) вже проводимо, як є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що маю. Мені досить. Мені не потрібні ще сотні тисяч", - зазначив він.

Водночас генерал наголосив, що Україні потрібна військова техніка та боєприпаси.

"Нам потрібні танки, потрібні БТРи, БМП. І боєприпаси нам потрібні. Зауважте, я зараз не говорю про (винищувач — ред.) F-16", - підкреслив головнокомандувач.

Залужний додав, що російські війська адаптувалися до застосування Україною реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Вони відійшли на відстань, яку HIMARS не може досягти. А далі у нас нічого немає", – констатував генерал.

За його словами, коефіцієнт ефективності української протиповітряної оборони зараз становить 0,76, що враховують російські війська, плануючи свої ракетні атаки.

Це означає, що замість 76 ракет вони запускають 100. А 24 проходять та досягають мети. А що дві ракети роблять із електростанцією? Два роки не працюватиме. Так що її (протиповітряну оборону - ред.) треба будувати", - зазначив Валерій Залужний.

"Фахівці НАТО знають все, абсолютно все, до дрібниць. Розрахунки зроблені і, дякувати Богу, все зрушило з місця. У нас вже є деякі NASAMS (норвезько-американські системи протиповітряної оборони - ред.). IRIS-T (німецька система протиповітряної оборони - ред.) вже використовується. Недостатньо, але небагато. Їх просто треба нарощувати. Нам потрібні десятки таких", - наголосив військовий.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що Україні не вистачає снарядів для артилерії, що ускладнює планування великих військових операцій. Відтак Україна потребує більшої військової допомоги, щоб вистояти у війні з росією.