МКЧХ прокоментував заяву ОП

19:47 14 жовтня Київ, Україна

Міжнародний комітет Червоного Хреста розповів про причини відсутності доступу до українських військовополонених на окупованих територіях.

"Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, які утримуються в рамках міжнародного збройного конфлікту між росією та Україною. З лютого ми працюємо над тим, щоб отримати доступ для перевірки умов утримання та поводження з військовополоненими та інформування їхніх сімей про їхніх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі тих, кого ми не змогли побачити", - йдеться у повідомленні.

У відповідь на критику Червоний Хрест заявляє, що "готовий зараз і був готовий раніше" відвідати колонію в Оленівці та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені.. Але це потребує практичних домовленостей, які мають бути реалізовані на місцях.

"Ми не можемо отримати доступ силою до місця утримання під вартою чи інтернування, куди нас не допустили", – йдеться у заяві.



В організації заявили, що всі держави зобов'язалися поважати Женевську конвенцію, а надання МКЧХ доступу до військовополонених є юридичним зобов'язанням.