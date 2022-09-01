МКЧХ не гарантував безпеку полонених з "Азовсталі"

08:19 04 серпня Київ, Україна

У МКЧХ заявили, що не мають доступу до всіх військовополонених, у тому числі й захисників "Азовсталі".

"Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили до рук ворога, бо це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов'язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної цікавості, а також від наслідків воєнних дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно убезпечити військовополонених" - Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Щодо Оленівки у комітеті повідомили: "МКЧХ відвідав це місце один раз, у травні цього року, щоб доставити резервуари з водою цьому закладу.

Але ми не мали доступу до військовополонених, які утримувалися там на індивідуальній основі – згідно з методами роботи МКЧХ у місцях ув'язнення – і це триває”.



У МКЧХ також додали, що організація виступала в ролі "нейтрального посередника" для безпечного виходу військових із "Азовсталі".