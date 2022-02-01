Місія МВФ взяла паузу: причини

16:47 15 вересень Київ, Україна

Глава Мінфіну Сергій Марченко повідомив, що МВФ призупинив візити в Україну через необхідність вивчити питання, яке стосуються антикорупційних органів, справ ПриватБанку та братів Суркісів.

«Якщо говорити про структурні маяки, то вони майже виконані. Місія повинна була приїхати в серпні, з різних причин вони зробили паузу, хочуть подивитися, як буде розвиватися ситуація в Україні», - пояснив Марченко.

Міністр додав, що 8 вересня спілкувався з представниками МВФ, де обговорював проєкт Держбюджету на 2021-й рік і зазначив, що затвердження бюджету не є умовою МВФ.



Також Марченко перерахував пріоритетні події в Україні, за якими стежить МВФ.