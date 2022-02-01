Місія МВФ взяла паузу: причини
16:47 15 вересень Київ, Україна
Глава Мінфіну Сергій Марченко повідомив, що МВФ
призупинив візити в Україну через необхідність вивчити питання, яке стосуються антикорупційних органів, справ ПриватБанку
та братів Суркісів.
«Якщо говорити про структурні маяки, то вони майже виконані. Місія повинна була приїхати в серпні, з різних причин вони зробили паузу, хочуть подивитися, як буде розвиватися ситуація в Україні», - пояснив Марченко.
Міністр додав, що 8 вересня спілкувався з представниками МВФ, де обговорював проєкт Держбюджету на 2021-й рік і зазначив, що затвердження бюджету не є умовою МВФ.
Також Марченко перерахував пріоритетні події в Україні, за якими стежить МВФ.
«Питання, які їх (МВФ - ред.) цікавлять, в порядку пріоритетності. №1 - ситуація навколо ПриватБанку та Суркісів. №2 - ситуація з обмеженням зарплат для членів наглядових рад та правління. №3 - зареєстровані в Раді законопроєкти, які паплюжать систему корпоративного управління. Вони хвилюються, особливо відносно цієї агонії проти іноземців. №4 - САП і НАБУ. Ситуацію з антикорупційними органами треба терміново вирішувати. Були також питання щодо ковідівського фонду», - підсумував Марченко.
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