Місія МАГАТЕ вже прямує до України

08:16 29 серпня Київ, Україна

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що група, яку він особисто очолює, вже в дорозі.

"Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги Запорізькій АЕС вже в дорозі. Ми маємо захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня", - написав Гроссі.

До складу делегації увійшли 13 експертів-ядерників з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії + керівник організації Рафаель Гроссі.

Варто зазначити, що росія виставила МАГАТЕ ультиматум, що допустить комісію організації на Запорізьку АЕС лише за умови, що до її складу увійдуть лише експерти з "дружніх" росії країн.



Експертів із країн НАТО та держав, які росія включила до списку "недружніх", не буде допущено на АЕС.



МАГАТЕ повністю прийняла ультиматум росії та сформувала склад делегації відповідно до виставлених вимог рф.