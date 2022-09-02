Місія МАГАТЕ: робота на станції тільки розпочалася

13:46 02 вересня Київ, Україна

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що міжнародні спостерігачі залишаються на станції і їхня робота "тільки починається".



Про це 2 вересня повідомили в Енергоатомі.



"Наша робота на станції тільки почалася. Я багато чого бачив. І мої люди все ще знаходяться там. Ми мали можливість обійти весь майданчик. Я входив усередину блоків, я мав можливість побачити аварійні системи, дизель-генератори, інші елементи. Також ми відвідали блокові щити управління кількох енергоблоків", - зазначив Гроссі.



За його словами, експерти місії обрали три-чотири ключові зони, які потрібно було побачити, і це вдалося зробити.



"Ми збираємося бути присутніми на станції протягом тривалого часу... У нас багато роботи щодо проведення детального аналізу деяких технічних аспектів того, що ми побачили", - зазначив глава МАГАТЕ.



Він також додав, що станцію та її фізичну цілісність було порушено кілька разів, випадково чи навмисно.



За словами Гроссі, в Україну приїхали дві групи технічних експертів. Перша перебуватиме на ЗАЕС до неділі чи понеділка, щоб "сформувати певні спостереження та висновки" для звіту.



"Після цього планується забезпечити на АЕС нашу постійну присутність. Вона має забезпечувати об'єктивну нейтральну технологічно обґрунтовану оцінку того, що відбувається на станції", - зазначив голова агентства.



Він підтвердив, що поспілкувався з персоналом Запорізької АЕС та мешканцями Енергодару.



"Звичайно, мені вдалося багато поспілкуватися із працівниками, з людьми з Енергодару. Що я їм сказав? Що я їду, але МАГАТЕ залишається на станції", - сказав Гроссі.



Глава МАГАТЕ наголосив, що українські працівники станції перебувають у тяжкому емоційному та психологічному становищі, проте продовжують виконувати всі свої обов'язки.