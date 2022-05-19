Місія Червоного Хреста у Маріуполі

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста не перевозить українських бійців із "Азовсталі" до місць їхнього утримання.
Про це йдеться у заяві МКЧХ, розміщеній на його сайті.
У документі наголошується, що співробітники організації на прохання сторін реєструють українських військових, які покидають завод "Азовсталь", у тому числі поранених.
Вказано, що у вівторок, 17 травня, МКЧХ розпочав реєстрацію, а "операція продовжилася в середу і ще тривала в четвер".
У документі наголошується, що співробітники організації на прохання сторін реєструють українських військових, які покидають завод "Азовсталь", у тому числі поранених.
Вказано, що у вівторок, 17 травня, МКЧХ розпочав реєстрацію, а "операція продовжилася в середу і ще тривала в четвер".
При цьому наголошується, що процесом реєстрації, який проводить МКЧХ, передбачено заповнення форми з особистими даними: ім'ям, датою народження та інформацією про найближчого родича. Ця інформація дозволяє МКЧХ відстежувати полонених і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.
Після евакуації цивільних із катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняли спроб захопити завод, на якому вели оборону українські воїни.
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