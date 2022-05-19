Місія Червоного Хреста у Маріуполі

13:22 19 травня Київ, Україна

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста не перевозить українських бійців із "Азовсталі" до місць їхнього утримання.





У документі наголошується, що співробітники організації на прохання сторін реєструють українських військових, які покидають завод



Вказано, що у вівторок, 17 травня, МКЧХ розпочав реєстрацію, а "операція продовжилася в середу і ще тривала в четвер". Про це йдеться у заяві МКЧХ, розміщеній на його сайті.У документі наголошується, що співробітники організації на прохання сторін реєструють українських військових, які покидають завод "Азовсталь" , у тому числі поранених.Вказано, що у вівторок, 17 травня, МКЧХ розпочав реєстрацію, а "операція продовжилася в середу і ще тривала в четвер".

"МКЧХ не перевозить військовополонених до місць їхнього утримання", - наголошується у заяві.

При цьому наголошується, що процесом реєстрації, який проводить МКЧХ, передбачено заповнення форми з особистими даними: ім'ям, датою народження та інформацією про найближчого родича. Ця інформація дозволяє МКЧХ відстежувати полонених і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

"Згідно з мандатом, наданим МКЧХ державами згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, МКЧХ повинен мати безперешкодний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їхнього утримання. МКЧХ має бути дозволено опитувати військовополонених без свідків, а тривалість та частота цих відвідувань не повинні бути надто обмеженими. Якщо дозволяють обставини, кожна сторона конфлікту має вжити всіх можливих заходів для пошуку та збору загиблих", - сказано у заяві.

Після евакуації цивільних із катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняли спроб захопити завод, на якому вели оборону українські воїни.