Світовому продовольчому ринку загрожує криза – британська розвідка

06:52 26 квітня Київ, Україна

Війна Росії проти України вплине зростання світових цін на зерно, що може мати серйозні наслідки для ринків.

Про це у понеділок, 25 квітня, йдеться у звіті британської розвідки.



У документі йдеться, що російське вторгнення в Україну значно підірвало українське сільськогосподарське виробництво.

"Урожай українського зерна у 2022 році, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ після вторгнення", - йдеться у звіті.

Там зазначили, що Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі, а скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.



У британській розвідці підкреслили, що найбільше постраждають найменш розвинені країни..



Раніше повідомлялося, що російські війська вивозять до анексованого Криму зерно з Херсонської області.



