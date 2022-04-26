Світовому продовольчому ринку загрожує криза – британська розвідка

Війна Росії проти України вплине зростання світових цін на зерно, що може мати серйозні наслідки для ринків.
Про це у понеділок, 25 квітня, йдеться у звіті британської розвідки.
У документі йдеться, що російське вторгнення в Україну значно підірвало українське сільськогосподарське виробництво.
У документі йдеться, що російське вторгнення в Україну значно підірвало українське сільськогосподарське виробництво.
Там зазначили, що Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі, а скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.
У британській розвідці підкреслили, що найбільше постраждають найменш розвинені країни..
Раніше повідомлялося, що російські війська вивозять до анексованого Криму зерно з Херсонської області.
У британській розвідці підкреслили, що найбільше постраждають найменш розвинені країни..
Раніше повідомлялося, що російські війська вивозять до анексованого Криму зерно з Херсонської області.
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