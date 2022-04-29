Світ відреагував на ситуацію в Україні жорсткіше, ніж у Сирії – посол Туреччини

20:02 29 квітня Київ, Україна

Світова спільнота відреагувала на війну в Україні жорсткіше, ніж на сирійський конфлікт, тому що причини двох криз суттєво відрізняються.

Про це заявив посол Турецької республіки в Україні Ягмур Ахмет Гульдер.



Посол нагадав: "Ми досі пам'ятаємо, як негуманно ставилися до сирійських біженців на кордонах із європейськими країнами". Тому гостинність європейців, яку вони виявили до українських біженців, може розглядатися як найкращий приклад реакції.



За словами Гульдер, причиною різної реакції світу є різна природа обох конфліктів. Турецький дипломат зазначив, що в Сирії все ж таки мав місце внутрішній конфлікт: «Сирійці повстали за свої демократичні права і їх роздавив власний уряд, пригнічуючи їх прагнення». Тоді як в Україну вторглася армія іншої держави.



Тому, пояснив турецький посол, сирійську ситуацію не можна порівняти з російсько-українською війною.



Втім, додав Ягмур Ахмет Гульдере, ці дві історії можна порівняти з гуманітарним поглядом, зокрема, за кількістю біженців.

«Згідно з даними міжнародних організацій, 6,5 млн сирійських біженців залишили країну, а в Україні їх майже 5 млн», – нагадав посол Туреччини.

Дипломат також зазначив, що потік біженців з України був навіть більш стрімким, ніж кілька років тому із Сирії. Але загалом, пояснив посол Турецької республіки в Україні, «порівняння може мати місце [,..] у розмірі гуманітарної трагедії.. І справді це трагічна картина, яку ми бачимо тут».