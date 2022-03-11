Світ об'єднується навколо України проти РФ

12:09 11 березень Київ, Україна

15 день війни в Україні... У РФ колосальні військові, фінансові та іміджеві втрати!

Поки що на сьогодні – понад 12 тис. військових, 58 літаків, 42 вертольоти, 250 танків, 1250 БТР та БМП, 12 «Градів», 7 безпілотників та 5 кораблів.



Усі країни ЄС закрили повітряний простір для російських бортів.



Введений пакет санкцій Заходу, який набув чинності відсьогодні, призведе до краху російської економіки.



Instagram, Facebook та Google заборонили монетизацію державних ЗМІ Росії!

Західні країни забороняють мовлення багатьох російських каналів у своїх країнах.

Складно знайти якусь демократичну країну, де б не пройшли акції проти війни в Україні! Подібні акції пройшли навіть у 52 містах Росії!



Крім масштабних національних дій, проти Росії об'єднуються і люди!

Наприклад, члени екіпажу грузинського судна відмовилися заправляти російське судно, що залишилося без палива, використавши вже легендарну відповідь захисників острова Зміїний на пропозицію окупантів скласти зброю: «Російський корабель, йди нахуй!»



У Польщі сьогодні на багатьох заправках відмовляються заправляти машини із російськими номерами. Готелі відмовляються приймати російських туристів.



До цього флешмобу #Росіяідінахуй приєднуються й інші країни!



Подібної світової консолідації світ ще ніколи не бачив! У той час, як росія перетворюється на країну вигнанців та вбивць невинних дітей, жінок та старих, фраза «Російський корабель, йди нахуй!» стала символом непереможності, незламності духу та патріотизму!