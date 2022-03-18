МОЗ розробило норми шкільного харчування

12:10 23 жовтня Київ, Україна

Проєкт постанови МОЗ щодо організації харчування в школах забороняє продаж дітям цукровмісних напоїв і напівфабрикатів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Міністерством охорони здоров'я розроблено проєкт постанови КМУ "Про затвердження Норм та Порядку організації харчування в навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", - сказано в повідомленні.

Так, Ляшко закликав до ознайомлення і обговорення положень.

"Для того, щоб зробити крок вперед до організації та впровадження здорового харчування для наших дітей, запрошуємо ознайомитися і взяти участь в обговоренні положень. Тим більше, що світова тенденція говорить про те, що наші діти стали більше їсти шкідливої їжі і менше рухатися. Тому необхідно зробити дитяче харчування різноманітним і корисним", - зазначив він.

За словами головного санітарного лікаря, вперше на законодавчому рівні буде врегульовано питання харчування дітей з особливими дієтичними потребами, такими як цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози і тому подібне.

"Також проєктом заборонено до закупівлі, реалізації та пропозиції дітям технологічно оброблених м'ясних і рибних страв (ковбас, сосисок, напівфабрикатів і т.д.), солодких газованих напоїв, енергетичних напоїв і будь-яких інших напоїв з вмістом доданих цукрів, обмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів", - додається в повідомленні.

Крім того, Віктор Ляшко зазначив, що окремо приділено увагу організації харчування, відповідно до чого керівники навчальних закладів та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зможуть вибрати ефективну модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідної установи, тобто, впроваджувати кейтеринг шляхом здачі харчоблоку установи в оренду для організації харчування дітей, або власними силами установи.