Мін'юст посилив порядок арешту рахунків і стягнення коштів з боржників

18:12 12 квітень Київ, Україна





До введення АСВП процедура стягнення боргів в рамках виконавчого виробництва виглядала наступним чином:

виконавча служба виносила постанову про арешт рахунків боржника і направляла її листом в паперовій формі в



Ситуацію змінила поява Автоматизованої системи виконавчого провадження, значно прискоривши обмін інформацією між виконавцями і банками, і спрости арешт рахунків, але, на жаль, клієнти банку залишилися незахищеними від помилок і свавілля.



Процедура АСВП виглядає наступним чином: щодня банківська інформаційна система опитує базу виконавчої системи на предмет наявності обтяжень по рахунках, якщо таке є, банк блокує весь рахунок клієнта, незалежно від його суми заборгованості перед державними виконавцями. Варто зазначити, що боржник не може скористатися заарештованим рахунком, щоб погасити заборгованість.



Звичайно, державні виконавці могли б робити запит на стягнення конкретної суми і тоді банк міг би блокувати саме її, але це нецікаво і іноді невигідно.



Зовсім недавно Мін'юст змінив процедуру доступу до Ваших банківських рахунків. Згідно з новим наказом Мін'юсту від 23 березня 2021 № 1061/5, арешт рахунків може бути здійснено за борги по сплаті тіла кредиту або відсотків по ньому, за борги по сплаті аліментів, або несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) розпочала свою роботу навесні 2020 року, відтоді не вносилося ніяких істотних змін, крім спрощення роботи для держвиконавців - з березня 2021 року.До введення АСВП процедура стягнення боргів в рамках виконавчого виробництва виглядала наступним чином:виконавча служба виносила постанову про арешт рахунків боржника і направляла її листом в паперовій формі в банк . У працівника банку була можливість, отримавши постанову, в приватному порядку попередити клієнта або ж лист міг зовсім не дійти до адресата. Крім того, банк міг відмовитися виконувати постанову про арешт.Ситуацію змінила поява Автоматизованої системи виконавчого провадження, значно прискоривши обмін інформацією між виконавцями і банками, і спрости арешт рахунків, але, на жаль, клієнти банку залишилися незахищеними від помилок і свавілля.Процедура АСВП виглядає наступним чином: щодня банківська інформаційна система опитує базу виконавчої системи на предмет наявності обтяжень по рахунках, якщо таке є, банк блокує весь рахунок клієнта, незалежно від його суми заборгованості перед державними виконавцями. Варто зазначити, що боржник не може скористатися заарештованим рахунком, щоб погасити заборгованість.Звичайно, державні виконавці могли б робити запит на стягнення конкретної суми і тоді банк міг би блокувати саме її, але це нецікаво і іноді невигідно.Зовсім недавно Мін'юст змінив процедуру доступу до Ваших банківських рахунків. Згідно з новим наказом Мін'юсту від 23 березня 2021 № 1061/5, арешт рахунків може бути здійснено за борги по сплаті тіла кредиту або відсотків по ньому, за борги по сплаті аліментів, або несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.



Згідно з новим порядком, арешт банківських рахунків боржників буде працювати за наступним алгоритмом:



• Виконавець (державний чи приватний) за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) створює і направляє в банки вимогу про отримання інформації про наявність та стан рахунків боржника.

• Банки не пізніше, ніж за годину робочого часу після отримання вимоги, за допомогою системи автоматизованого арешту коштів, надсилають виконавцю відповідну інформацію.

• Виконавець за допомогою АСВП створює і направляє в банки, в яких відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів.

• Банки накладають арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках боржника, і повідомляють про це виконавцю за допомогою системи автоматизованого арешту.

• Виконавець при наявності коштів на рахунку боржника за допомогою АСВП створює і направляє до відповідних банків платіжні вимоги на примусове списання коштів.

• Банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, з яких кошти потрапляють до стягувачів.



Станом на 12 квітня 2021 року до системи приєднані 7 банків:

1. ПриватБанк;

2. Універсал Банк (картки monobank)

3. ТАСкомбанк;

4. ОКСІ Банк;

5. Банк Восток;

6. Індустріалбанк;

7. ПроКредит Банк



З них тільки ПриватБанк і Універсал Банк (карти monobank) входять в список 11 найбільших емітентів карток. Решта 9 найбільших карткових банків в АСВП поки не включилися.