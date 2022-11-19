Мін'юст готує позов щодо конфіскації активів Януковича

18:29 16 листопада Київ, Україна





Про це повідомляється на Facebook-сторінці міністерства. Міністерство юстиції подає позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) України про стягнення у дохід держави активів президента-втікача України Віктора Януковича Про це повідомляється на Facebook-сторінці міністерства.

"Мін'юст подає до ВАКС вже другий позов із гучним ім'ям про стягнення в дохід держави активів колишнього президента України Віктора Януковича", - йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра заявила, що йдеться про нерухомість, транспорт та корпоративні права експрезидента.

"Була проведена клопітка робота, щоб виявити нерухоме майно, транспортні засоби, корпоративні права, які прямо чи опосередковано належать Віктору Януковичу, та зібрати достатню та беззастережну інформацію, яка стала підставою для звернення до суду із заявою про застосування санкцій щодо стягнення в дохід держави знайдених активів. Наразі всі зусилля спрямовані на забезпечення належного представництва держави в суді та на результат, за яким на активи Віктора Януковича буде звернено стягнення", — пояснила чиновник.

Вона запевнила, що міністерство працюватиме і надалі для стягнення активів Януковича та інших осіб, які пов'язані з росією чи підтримують російську агресію проти України.