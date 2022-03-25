Минулої ночі обстрілювали Дніпро

07:37 25 березня Київ, Україна

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому підрозділу у Дніпрі.



Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються.



У ДСНС повідомили, що орієнтовно 22:38 Росія завдала 2 ракетних ударів по одній із військових частин на околиці міста Дніпро.



Внаслідок цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація про загиблих та постраждалих встановлюється.



Також, внаслідок влучення ракет виникли 2 вогнища пожежі.



Щодо того, якими ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки що інформації немає.