Минулої ночі обстрілювали Дніпро

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому підрозділу у Дніпрі.
Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються.
У ДСНС повідомили, що орієнтовно 22:38 Росія завдала 2 ракетних ударів по одній із військових частин на околиці міста Дніпро.
Внаслідок цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація про загиблих та постраждалих встановлюється.
Також, внаслідок влучення ракет виникли 2 вогнища пожежі.
Щодо того, якими ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки що інформації немає.
Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються.
У ДСНС повідомили, що орієнтовно 22:38 Росія завдала 2 ракетних ударів по одній із військових частин на околиці міста Дніпро.
Внаслідок цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація про загиблих та постраждалих встановлюється.
Також, внаслідок влучення ракет виникли 2 вогнища пожежі.
Щодо того, якими ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки що інформації немає.
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