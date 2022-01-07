Мінсоцполітики: створена соціальна сервісна служба

17:15 26 серпень Київ, Україна

Для реалізації соцполітики, держконтролю і з метою методичного забезпечення координації дій органів влади, була створена Національна соціальна сервісна служба як центральний орган виконавчої влади з територіальними органами.



Про це розповіла на брифінгу міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

"Сьогодні було прийнято рішення уряду, яким створено Національну соціальну сервісну службу як центральний орган виконавчої влади з територіальними органами. На цю Національну соціальну сервісну службу будуть покладені три основні функції держави. Перша - це реалізація соціальної політики, соціального захисту населення та захисту прав дітей, друге - це реалізація політики державного контролю при наданні соціальної підтримки і захисту прав дітей, і третє - це методичне забезпечення координації дій органів влади та органів місцевого самоврядування в частині соціальних послуг, соціальної роботи і забезпечення прав дитини ", - сказала Лазебная.

За її словами, передбачається, що апарат даної служби буде створено в кількості 120 чоловік.