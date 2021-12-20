Мінську направлять інформацію про злочини ПВК Вагнер на Донбасі

За заявою міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, органами внутрішніх справ розслідуються ряд злочинів, які були скоєні на українській території за безпосередньої участі затриманих в Білорусі бойовиків. Найближчим часом білоруським колегам будуть нада всі матеріали, що підтверджують злочинну діяльність бойовиків ПВК Вагнер на території України.
Він розцінив інформацію про затримання бойовиків ПВК Вагнер як небезпечний прецедент, який свідчить про спробу іноземного втручання в справи незалежної Білорусі, і закликав білорусів поставитися до цього з усією серйозністю.
Аваков також зазначив, що Національна поліція України зараз розслідує цілий ряд кримінальних справ по вказаних злочинів за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців.
Крім іншого, міністр також підкреслив, що провів ряд консультацій про взаємодію з офіційними представниками Білорусі.
Нагадаємо, в Білорусі заявили, що в країну прибуло понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. Також повідомлялося, що затримані є учасниками ПВК Вагнер, деякі з них воювали за сепаратистів на Донбасі. Частина з них мають українські паспорти.
В Офісі генерального прокурора України заявили, що мають намір вимагати екстрадиції затриманих в Білорусі учасників збройного конфлікту на Донбасі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі