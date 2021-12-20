Мінську направлять інформацію про злочини ПВК Вагнер на Донбасі

За заявою міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, органами внутрішніх справ розслідуються ряд злочинів, які були скоєні на українській території за безпосередньої участі затриманих в Білорусі бойовиків. Найближчим часом білоруським колегам будуть нада всі матеріали, що підтверджують злочинну діяльність бойовиків ПВК Вагнер на території України.

"Це дуже небезпечна ситуація, коли 33 іноземних найманця, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії і на українському Донбасі, влаштовують свою базу в 1,5 км від резиденції президента країни. За інформацією наших джерел, офіційно виселити з готелю і нібито прямуючи в аеропорт з метою покинути в країну, вагнеровци розмістилися на спеціальній базі під Мінськом, недалеко від резиденції президента Лукашенка. Тобто, очевидно, мова йде про якусь операції спецслужб ", - підкреслив Аваков.

Він розцінив інформацію про затримання бойовиків ПВК Вагнер як небезпечний прецедент, який свідчить про спробу іноземного втручання в справи незалежної Білорусі, і закликав білорусів поставитися до цього з усією серйозністю.

Аваков також зазначив, що Національна поліція України зараз розслідує цілий ряд кримінальних справ по вказаних злочинів за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців.

"МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде нами переданий білоруській стороні ... Україна також зацікавлена в екстрадиції на нашу територію ряду затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні. Про що повідомлено компетентним органам Білорусі ", - сказав глава МВС.

Крім іншого, міністр також підкреслив, що провів ряд консультацій про взаємодію з офіційними представниками Білорусі.

Нагадаємо, в Білорусі заявили, що в країну прибуло понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. Також повідомлялося, що затримані є учасниками ПВК Вагнер, деякі з них воювали за сепаратистів на Донбасі. Частина з них мають українські паспорти.

В Офісі генерального прокурора України заявили, що мають намір вимагати екстрадиції затриманих в Білорусі учасників збройного конфлікту на Донбасі.