Мінський процес знаходиться в критичній точці - Маас

07:59 27 квітень Київ, Україна

Мінський процес знаходиться в критичній точці, незабаром наявний конфлікт може перетворитися на заморожений.





Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас під час онлайн-дискусії Atlantic Talk на тему «100 днів президента Джо Байдена», організованої Німецьким атлантичним суспільством.

«Нормандський формат і Мінський процес перебувають у критичній точці, і зараз має дуже швидко стати зрозуміло, чи буде там який-небудь рух, чи можуть Мінські домовленості взагалі коли-небудь бути повністю втілені в життя обома сторонами. Якщо ж ні, це буде означати, що ми маємо справу з замороженим конфліктом, якого ми хочемо не допустити», - заявив Маас.

Глава німецького МЗС не вважає, що робота в Нормандському форматі і Мінському процесі знаходиться на «нульовій позначці», оскільки, за його словами, є домовленість про режим припинення вогню, хоча він чим далі, тим більше порушується, є рішення щодо обміну затриманими особами, сторони тісно співпрацюють з питань відведення від лінії розмежування. Однак щодо «кінцевих цілей» і подальшого розвитку ситуації на сході України, тобто коли відбудуться вибори, як і ким буде контролюватися кордон і т. д., - то тут немає кроків вперед, визнав дипломат.



На його думку, саме та складна ситуація, з якою всі зіткнулися останнім часом на кордоні, є сигналом для всіх сторін в посиленому режимі зайнятися врегулюванням ситуації в рамках Нормандського формату і Мінського процесу.



Маас повідомив, що задоволений оголошенням Росії про відведення військ від українського кордону і нагадав, що ЄС і США закликали обидві сторони уникати ескалації, тісно координувати зусилля в колі НАТО, ЄС, G7.



Маас сумнівається, що «одна зі сторін» серйозно мала на увазі доведення ситуації до військового конфлікту, «але ситуація така, що скупчення великої кількості військових на обмеженому просторі загрожує ненавмисною ескалацією».



За його словами, тепер треба знову зосередитися на темах, щодо яких Німеччина та Франція взяли на себе «особливу роль» в Нормандському форматі - вирішити конфлікт на сході України. І це, на думку Мааса, є причиною того, щоб стратегічні відносини між Росією і ЄС розвивалися.



В ЄС не бачать альтернативи діалогу, заявив німецький міністр. Він згадав також «Північний потік-2» і повторив позицію уряду ФРН про те, що цей проєкт повинен бути добудований. Взагалі розмови щодо припинення економічних відносин з РФ, на переконання Мааса, нікуди не приведуть, вони тільки підсилять союз між Росією і Китаєм, що, з точки зору геополітичних інтересів Заходу, є загрозливим, сказав глава МЗС ФРН.