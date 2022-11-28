Мінськ поширив фейк про нібито масову міграцію українців до білорусі

Державні органи білорусі надали дезінформацію про масову міграцію українців до білорусі з країн ЄС, зокрема, з Польщі.
Про це повідомив урядовий уповноважений із питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін.
Про це повідомив урядовий уповноважений із питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін.
Він зазначив, що, на його думку, білоруська пропаганда продовжує фальсифікувати реальність, зокрема, щодо ролі білорусі у війні проти України.
Урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі розмістив під записом графіку, зазначивши, що в ній наведено фальшиві дані про українських біженців, які нібито виїхали до білорусі..
Він додав, що білоруська пропаганда вкотре натякає на те, що українці, які тікають від російської агресії, шукають притулку в білорусі, сприймаючи цю країну як безпечнішу, ніж країни ЄС..
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