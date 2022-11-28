Мінськ поширив фейк про нібито масову міграцію українців до білорусі

08:58 28 листопада Київ, Україна

Державні органи білорусі надали дезінформацію про масову міграцію українців до білорусі з країн ЄС, зокрема, з Польщі.



Про це повідомив урядовий уповноважений із питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін.

"На сайті білоруського прикордонного комітету опубліковано комюніке, в якому мінськ повідомляє про нібито масову міграцію українців до білорусі", - написав Жарін у Twitter.



Він зазначив, що, на його думку, білоруська пропаганда продовжує фальсифікувати реальність, зокрема, щодо ролі білорусі у війні проти України.



Урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі розмістив під записом графіку, зазначивши, що в ній наведено фальшиві дані про українських біженців, які нібито виїхали до білорусі..

"Згідно з інформацією про міграційний рух, до білорусі повинні були відправити понад 60 тисяч українців, у тому числі майже 40 тисяч через Польщу", - повідомив Жарін.

Він додав, що білоруська пропаганда вкотре натякає на те, що українці, які тікають від російської агресії, шукають притулку в білорусі, сприймаючи цю країну як безпечнішу, ніж країни ЄС..