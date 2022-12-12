Мінськ намагається приховати реальні масштаби передачі рф техніки та зброї - ISW

09:23 12 грудня Київ, Україна

Білорусь погіршує свою боєздатність, відправляючи військову техніку в рф, водночас намагається приховати реальні масштаби передачі росії техніки та зброї.



Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).



Аналітики ISW переконані, що білоруська підтримка війни росії в Україні погіршує здатність білоруських військових проводити власні військові операції.



В інституті нагадали, що 14 листопада проєкт Hajun Project повідомив, що білоруські військові передали 122 танки Т-72А російським військам, ймовірно, під виглядом відправки їх на модернізацію. Проєкт також повідомив 17 листопада, що білорусь передала російським збройним силам 211 одиниць військової техніки, у тому числі 98 танків Т-72А та 60 БМП-2.



Аналітики наголосили, що підтверджена передача росії 98 танків Т-72 становить приблизно 18% білоруського інвентарю активних бойових танків.

Незрозуміло, чи є 98 переданих танків частиною 122 танків, призначених для модернізації, чи це окрема колекція техніки. Також незрозуміло, чи були танки, відправлені до росії, частиною активного білоруського танкового парку, чи машинами, що знаходяться на зберіганні або в резерві. Білорусь не має можливості виготовляти власні бойові броньовані машини, що робить передачу цієї техніки російським військам як поточним, так і ймовірним довгостроковим обмеженням матеріального потенціалу білоруських механізованих сил для участі у бойових діях в Україні», – йдеться у звіті аналітиків.

В інституті припустили, що білорусь також, ймовірно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів, передаючи їх російським військовим. Там нагадали, що, згідно з даними ГУР України, білорусь передавала 122-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси російським збройним силам протягом жовтня та листопада.



Аналітики вважають, що білоруські чиновники, ймовірно, намагаються приховати кількість військової техніки, яку вони відправляють до росії для підтримки вторгнення в Україну. Вони нагадали, що комітет державної безпеки білорусі, міністерство внутрішніх справ та білоруський спецзагін запровадили посилену охорону та спостереження за залізничною інфраструктурою та заборонили проїзд поїздів із військовою технікою через білоруські міста.