Міномети та БПЛА ЗСУ "ріжуть" логістичні траси ворога під Бахмутом

12:07 24 вересня Київ, Україна

Значних успіхів досягли Збройні сили України у Бахмутському напрямку. Одне з тактичних завдань ЗСУ – позбавити ворога шляхів забезпечення. Як розповів 24 вересня керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, один із логістичних маршрутів росіян бійці ЗСУ вже тримають під контролем та працюють над тим, щоб перерізати інші.

"Один із шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут-Горлівка, яка знаходиться за три кілометри від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА". Також у противника ще залишається кілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до бахмутського угруповання, це і траси, що ведуть з окупованої території. Однак ми продовжуємо зараз різати ці шляхи", - наголосив він.

За словами речника, вперше після тривалої перерви ворог спробував перевірити оборону ЗСУ поблизу Білогорівки, кинувши в бій підрозділи Шторм-Z, сформовані з російських в'язнів. Усіх їх було знищено.

Раніше повідомлялося, що українська армія продовжує утримувати ворога на сході та півдні, а також наступає біля Бахмута та на Мелітопольському напрямку. Минулої доби на фронті сталося понад 20 бойових зіткнень.