Міномети та БПЛА ЗСУ "ріжуть" логістичні траси ворога під Бахмутом

Значних успіхів досягли Збройні сили України у Бахмутському напрямку. Одне з тактичних завдань ЗСУ – позбавити ворога шляхів забезпечення. Як розповів 24 вересня керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, один із логістичних маршрутів росіян бійці ЗСУ вже тримають під контролем та працюють над тим, щоб перерізати інші.
За словами речника, вперше після тривалої перерви ворог спробував перевірити оборону ЗСУ поблизу Білогорівки, кинувши в бій підрозділи Шторм-Z, сформовані з російських в'язнів. Усіх їх було знищено.
Раніше повідомлялося, що українська армія продовжує утримувати ворога на сході та півдні, а також наступає біля Бахмута та на Мелітопольському напрямку. Минулої доби на фронті сталося понад 20 бойових зіткнень.
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