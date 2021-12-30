Глава Міноборони зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні

17:24 20 квітень Київ, Україна

На тлі ескалації агресії РФ глава Міноборони України Андрій Таран зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у вівторок, 20 квітня.



У заході також взяли участь заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.



Андрій Таран поінформував американську сторону про розвиток ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і навколо кордонів нашої держави.

"Ми ще раз звертаємо увагу на небажання Російської Федерації виконувати раніше досягнуті домовленості і дотримуватися курсу мирного врегулювання конфлікту. Нам важливо відчувати, що міжнародне співтовариство консолідоване і одностайне в підтримці України. Дякую США за лідируючу роль в цьому процесі", - сказав Таран.

Квін запевнила, що Вашингтон підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає законність анексії Криму.



Також сторони говорили про підтримку з боку США в нарощуванні можливостей ЗСУ та оборонної реформи за стандартами НАТО.