Глава Міноборони зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні

На тлі ескалації агресії РФ глава Міноборони України Андрій Таран зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони у вівторок, 20 квітня.
У заході також взяли участь заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.
Андрій Таран поінформував американську сторону про розвиток ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і навколо кордонів нашої держави.
Квін запевнила, що Вашингтон підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає законність анексії Криму.
Також сторони говорили про підтримку з боку США в нарощуванні можливостей ЗСУ та оборонної реформи за стандартами НАТО.
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