Міноборони Великобританії: ПВК Вагнера перекинуто на схід України

08:34 29 березня Київ, Україна

Російська приватна військова компанія «Група Вагнера» терміново розгортається на сході України. Російські генерали привезли в Україну близько тисячі бойовиків, які повинні будуть посилити російські частини, що морально розклалися і були пошматовані.



Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.



«Очікується, що для проведення бойових дій буде виведено понад 1000 найманців, включаючи найвищих керівників організації. Через значні втрати та більшою мірою зупинку вторгнення росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу Вагнера для України за рахунок операцій в Африці та Сирії» - сказано в повідомленні.



Нагадаємо, 8 березня в українському Генштабі повідомили, що окупанти планують перекинути на напрямку Києва до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії «Ліга» (колишня ПВК «Вагнер»).



11 березня стало відомо, що «Вагнер» розпочав великий набір бійців для участі у війні росії проти України.