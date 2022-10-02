Міноборони України "висловило подяку" росіянам за "Ізюм 2.0"

07:01 02 жовтня Київ, Україна

Поки в Кремлі проводять шабаш про "приєднання" неконтрольованих ними територій, ЗСУ продовжують ці території звільняти від окупантів.

Особливо складна ситуація для російських військ склалася у західній частині Донецької області, де українські військові знищили у "котлі" під Лиманом близько 5 тис. військових ворожої армії. Це була гідна відповідь росіянам за Іловайськ.

З такого приводу в Міноборони України у суботу, 1 жовтня, висловили подяку російському оборонному відомству за "успішну співпрацю в операції "Ізюм 2.0". Відповідне повідомлення оприлюднено на сторінці МОУ у Twitter.

"Майже всі російські війська, кинуті на Лиман, були успішно перекинуті або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете повтор?" - йдеться у твіті.

Нагадаємо, напередодні українська армія увійшла до Лимана Донецької області. Ближче до вечора у центрі міста було встановлено прапор України. Для української армії взяття Лимана відкриває оперативний простір.

Тим часом у Міністерстві оборони Росії повідомили про відведення військ з міста Червоний Лиман "на вигідніші рубежі".