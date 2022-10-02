Міноборони України "висловило подяку" росіянам за "Ізюм 2.0"

Поки в Кремлі проводять шабаш про "приєднання" неконтрольованих ними територій, ЗСУ продовжують ці території звільняти від окупантів.
Особливо складна ситуація для російських військ склалася у західній частині Донецької області, де українські військові знищили у "котлі" під Лиманом близько 5 тис. військових ворожої армії. Це була гідна відповідь росіянам за Іловайськ.
З такого приводу в Міноборони України у суботу, 1 жовтня, висловили подяку російському оборонному відомству за "успішну співпрацю в операції "Ізюм 2.0". Відповідне повідомлення оприлюднено на сторінці МОУ у Twitter.
Нагадаємо, напередодні українська армія увійшла до Лимана Донецької області. Ближче до вечора у центрі міста було встановлено прапор України. Для української армії взяття Лимана відкриває оперативний простір.
Тим часом у Міністерстві оборони Росії повідомили про відведення військ з міста Червоний Лиман "на вигідніші рубежі".
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