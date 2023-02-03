У Міноборони України знято з посади Олександра Лієва

09:07 03 лютого Київ, Україна

В Міністерстві оборони України підписано наказ щодо звільнення за власним бажанням в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва.

"Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за власним бажанням".



У міністерстві також заявили про відсутність будь-яких фактів, що підтверджують наявність у Лієва паспорта росії.

"На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов'язкові при вступі на посаду держслужбовця. Також, у порядку, що діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавалися відповідні матеріали щодо доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було".



Будь-яких фактів, що підтверджують наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, окрім українського, до Міноборони не надавалося.