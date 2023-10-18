Міноборони України прийняло на озброєння танки Leopard: йдеться про три модифікації

"Ці танки Україна отримала від західних партнерів, вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає їх на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", - зазначили у Міноборони.