Міноборони України прийняло на озброєння танки Leopard: йдеться про три модифікації
12:51 18 жовтня Київ, Україна
Міністерство оборони прийняло на озброєння для українських військових танки
німецького виробництва Leopard
трьох модифікацій – 1А5, 2А5 та 2А6.
Відповідні укази підписав голова МО Рустем Умеров, зазначили у відомстві.
"Ці танки Україна отримала від західних партнерів, вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає їх на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", - зазначили у Міноборони.
У МО додали, що Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для:
- прориву укріплених позицій супротивника;
- знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога;
- швидкої організації оборонних рубежів.
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