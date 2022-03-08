Міністр оборони України Олексій Резніков: вони прийшли знищувати нашу країну, наш народ

10:44 06 березень Київ, Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував сьогоднішню ситуацію вторгнення російської армії на територію України.

"Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли знищувати нашу країну, знищувати наш народ. У них нічого не вийде. Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, котрі захищають Харків – вони почали воювати з Харківським університетом. Росіяни – звичайні терористи, а терористи будуть знищені.



Ворог чинить опір, але ми робимо все можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори, вивести наших людей з-під обстрілу, забезпечити підвезення гуманітарної допомоги. Ми нікого не покинемо і незабаром повернемося.



Сьогодні Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу: українські діти та жінки рятують ваших дітей та жінок ціною свого життя, доки ви не закриваєте небо. Наші чоловіки рятують вас ціною свого життя. Поки що ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу великої росії. І весь світ має перестати!” - виступив міністр оборони України Олексій Резніков.

Найбоєздатніші частини ворога в Києві та Харкові були зупинені. У Миколаєві – відкинуті. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника все більше ускладнюватиметься, якість поповнення погіршуватиметься.



Економіку країни переведено на військові рейки. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротися, країна має працювати кожен на своєму місці.



На певних напрямках українська армія переходить у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та тікає. Тим самим поповнюючи наш парк техніки.



Невдоволення та деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить одкровення, як і до деяких російських олігархів.



Ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат. Знищено майже 90 літаків та вертольотів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Декілька ворожих пілотів взяли в полон - це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки що хтось боїться закривати небо в Україні – наша армія робить свою справу і знищує ворога.