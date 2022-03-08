Міністр оборони України Олексій Резніков: вони прийшли знищувати нашу країну, наш народ

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував сьогоднішню ситуацію вторгнення російської армії на територію України.
Найбоєздатніші частини ворога в Києві та Харкові були зупинені. У Миколаєві – відкинуті. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника все більше ускладнюватиметься, якість поповнення погіршуватиметься.
Економіку країни переведено на військові рейки. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротися, країна має працювати кожен на своєму місці.
На певних напрямках українська армія переходить у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та тікає. Тим самим поповнюючи наш парк техніки.
Невдоволення та деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить одкровення, як і до деяких російських олігархів.
Ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат. Знищено майже 90 літаків та вертольотів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Декілька ворожих пілотів взяли в полон - це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки що хтось боїться закривати небо в Україні – наша армія робить свою справу і знищує ворога.
Економіку країни переведено на військові рейки. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротися, країна має працювати кожен на своєму місці.
На певних напрямках українська армія переходить у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та тікає. Тим самим поповнюючи наш парк техніки.
Невдоволення та деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить одкровення, як і до деяких російських олігархів.
Ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат. Знищено майже 90 літаків та вертольотів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Декілька ворожих пілотів взяли в полон - це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки що хтось боїться закривати небо в Україні – наша армія робить свою справу і знищує ворога.
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