Міноборони США уклало контракт на $430 млн на виробництво HIMARS

Міноборони США уклало з компанією Lockheed Martin контракт понад 430 мільйонів доларів на виготовлення додаткових HIMARS.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

"Компанія Lockheed Martin Corp. з Гранд Прері, штат Техас, отримала контракт з фіксованою ціною на суму 430 930 711 доларів США на повне виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем та допоміжних послуг для задоволення нагальної потреби у підтримці армії та різних іноземних партнерів з продажу військової техніки", - йдеться в сообщении .

Про які саме іноземні партнери йдеться, не уточнюється.

Очікується, що контракт завершиться 31 грудня 2025 року.

Упродовж останніх місяців Пентагон передав Україні близько 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS для боротьби з Росією.

І українська, і американська сторони сходяться на тому, що HIMARS стали одним із важливих факторів перелому війни на користь Києва, оскільки дозволили вражати позиції російських військ у тилу.

Наприкінці вересня США оголосили про пакет військової допомоги, до якого увійшли 18 РСЗВ, але в Пентагоні уточнили, що на їхнє постачання знадобляться кілька років.