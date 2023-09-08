Міноборони США проведе аудит військової допомоги Україні — Breaking Defense

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів мають намір провести перевірку бухгалтерської звітності американських збройних сил щодо військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Breaking Defense.
Управління генеральних аудиторів служб дає міністерствам та службам п'ять днів для того, щоб обрати відповідальних осіб для відповідей на запитання.
Журналісти зазначили, що аудит проводяться в той час, коли в Капітолії розгоряється політична боротьба щодо бюджету і щодо того, чи мають американські долари та зброя продовжувати надходити до Києва.
Станом на 29 серпня, за словами представника Міноборони США підполковника Гаррона Гарна, для України залишалося близько 5,75 мільярда доларів, додає Breaking Defense. Цю цифру було зменшено на 175 млн доларів, коли адміністрація Джо Байдена оголосила про новий пакет озброєнь, призначений для України.
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