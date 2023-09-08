Міноборони США проведе аудит військової допомоги Україні — Breaking Defense

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів мають намір провести перевірку бухгалтерської звітності американських збройних сил щодо військової допомоги Україні.

Управління генеральних аудиторів служб дає міністерствам та службам п'ять днів для того, щоб обрати відповідальних осіб для відповідей на запитання.

"Ми можемо переглянути цілі в міру проведення аудиту, а також розглянемо пропозиції по додаткових або переглянутих цілях. Ми плануємо провести цю перевірку відповідно до загальноприйнятих стандартів урядового аудиту", - зазначили у відомстві.

Журналісти зазначили, що аудит проводяться в той час, коли в Капітолії розгоряється політична боротьба щодо бюджету і щодо того, чи мають американські долари та зброя продовжувати надходити до Києва.