Міноборони США перевірятимуть постачання військової допомоги Україні

18:56 21 грудня Київ, Україна





СІІ зазначає, що за словами першого заступника директора служби Джеймса Айвса, DCIS звернуло увагу на Україну через "поспішне укладання Служба кримінальних розслідувань Міноборони США (DCIS) почне перевіряти постачання військової допомоги Києву. Про це повідомляє видання Defense news у середу, 21 грудня.СІІ зазначає, що за словами першого заступника директора служби Джеймса Айвса, DCIS звернуло увагу на Україну через "поспішне укладання Пентагоном багатьох контрактів і через те, що американська допомога може потрапити на "чорний" ринок".

"Реальна небезпека існує тому, що ми маємо справу з величезною масою речей, багато з яких можна використовувати для бойових дій. Ми працюємо дуже швидко із цієї проблеми", - пояснив чиновник.



Особливе занепокоєння управління генерального інспектора Пентагону, якому підпорядковується DCIS, викликають портативні системи на кшталт переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК), додав Айвс.



У вересні він очолив групу слідчих у поїздці до Польщі, де знаходиться хаб для постачання іноземних озброєнь та матеріалів уряду України. Невеликі групи при офісі військового аташе США в Україні перевіряють маршрути перевезень іноземної допомоги країною.



За інформацією видання, адміністрація США посилює перевірки поставок озброєнь Україні перед тим, як у січні одержали на проміжних виборах більшість у Палаті представників республіканці розпочнуть роботу і чинитимуть більший тиск на адміністрацію з цього питання.



Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив наприкінці листопада, що адміністрація США постійно контролює, як американська військова та інша допомога використовується Києвом.