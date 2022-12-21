Міноборони США перевірятимуть постачання військової допомоги Україні

18:56 21 грудня Київ, Україна

Служба кримінальних розслідувань Міноборони США (DCIS) почне перевіряти постачання військової допомоги Києву. Про це повідомляє видання Defense news у середу, 21 грудня.

СІІ зазначає, що за словами першого заступника директора служби Джеймса Айвса, DCIS звернуло увагу на Україну через "поспішне укладання Пентагоном багатьох контрактів і через те, що американська допомога може потрапити на "чорний" ринок".
 
"Реальна небезпека існує тому, що ми маємо справу з величезною масою речей, багато з яких можна використовувати для бойових дій. Ми працюємо дуже швидко із цієї проблеми", - пояснив чиновник.

Особливе занепокоєння управління генерального інспектора Пентагону, якому підпорядковується DCIS, викликають портативні системи на кшталт переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК), додав Айвс.

У вересні він очолив групу слідчих у поїздці до Польщі, де знаходиться хаб для постачання іноземних озброєнь та матеріалів уряду України. Невеликі групи при офісі військового аташе США в Україні перевіряють маршрути перевезень іноземної допомоги країною.

За інформацією видання, адміністрація США посилює перевірки поставок озброєнь Україні перед тим, як у січні одержали на проміжних виборах більшість у Палаті представників республіканці розпочнуть роботу і чинитимуть більший тиск на адміністрацію з цього питання.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив наприкінці листопада, що адміністрація США постійно контролює, як американська військова та інша допомога використовується Києвом.