Міноборони скоротило терміни постачання техніки та зброї до ЗСУ

Міністерство оборони України заявило про суттєве скорочення термінів постачання техніки та зброї до ЗСУ з 1 листопада, йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.
Наголошується, що саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові узгоджують перелік параметрів (раніше військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).
У Міноборони зазначили, що введені зміни дозволять військам отримувати нові зразки озброєння та військової техніки (ОВТ) швидше. Раніше, наприклад, щоб забезпечити гарантійний термін зберігання (для зброї це 10 років), новому зразку ОВТ потрібно було пройти прискорені кліматичні випробування протягом шести місяців, а іноді й року, щоб визначити, чи буде він працездатний протягом 10 років..Ця вимога зараз скасовується.
Крім того, тепер Збройні Сили та Міністерство оборони наполягатимуть на підтвердженні лише трьох факторів:
- ефективності зразка техніки,
- його безпеки для особового складу
- та надійність в експлуатації.
Виробник бере на себе повну відповідальність за якість виготовленої зброї, обсяг необхідних випробувань та всі ризики, пов'язані з постачанням цієї зброї до ЗСУ.
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