Міноборони скоротило терміни постачання техніки та зброї до ЗСУ

11:29 03 листопада Київ, Україна

Міністерство оборони України заявило про суттєве скорочення термінів постачання техніки та зброї до ЗСУ з 1 листопада, йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

"На період воєнного стану скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань. Це суттєво розв'язує руки виробникам", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові узгоджують перелік параметрів (раніше військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

"Ми скасували надмірні випробування зброї, не пов'язані з підтвердженням її боєздатності, скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки до військ", - розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

У Міноборони зазначили, що введені зміни дозволять військам отримувати нові зразки озброєння та військової техніки (ОВТ) швидше. Раніше, наприклад, щоб забезпечити гарантійний термін зберігання (для зброї це 10 років), новому зразку ОВТ потрібно було пройти прискорені кліматичні випробування протягом шести місяців, а іноді й року, щоб визначити, чи буде він працездатний протягом 10 років..Ця вимога зараз скасовується.

"У багатьох випадках виробник чітко розуміє, що немає жодної необхідності зберігати цей зразок протягом 10 років, тому що він одразу з конвеєра йде на фронт. Відтак ці показники терміну зберігання ніяк не впливають на якість застосування зразка", – йдеться в повідомленні.

Крім того, тепер Збройні Сили та Міністерство оборони наполягатимуть на підтвердженні лише трьох факторів:

ефективності зразка техніки,

його безпеки для особового складу

та надійність в експлуатації.