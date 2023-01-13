Міноборони росії "звітувало" про захоплення Соледара. У ЗСУ заявили, що бої продовжуються

15:21 13 січня Київ, Україна





У російському міноборони заявили, що місто має важливе значення для продовження успішних наступальних дій на Донецькому напрямку. Міністерство оборони росії 13 січня заявило, що Соледар Донецької області було захоплено ввечері 12 січня. Однак українські військові повідомили, що бої в Соледарі продовжуються, а росія "розганяє інформаційний шум".У російському міноборони заявили, що місто має важливе значення для продовження успішних наступальних дій на Донецькому напрямку.

"Встановлення повного контролю над Соледаром дозволяє відрізати шляхи поставок українських військ у розташованому південно-західному місті Артемівськ, після чого заблокувати і взяти в «котел» підрозділи ЗСУ, що залишаються в ньому", — заявили в мо росії.

Вдень 13 січня в ефірі телемарафону представник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що у Соледарі тривають бої.

"Наші війська тримають оборону проти супротивника, який сконцентрував найкращі підрозділи "Вагнера" та інших спеціальних підрозділів. Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення", - заявив він.

Череватий зазначив, що українське командування робить усе, щоб підрозділи Сил оборони в районі Соледара отримували достатньо боєприпасів.