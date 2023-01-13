Міноборони росії "звітувало" про захоплення Соледара. У ЗСУ заявили, що бої продовжуються

Міністерство оборони росії 13 січня заявило, що Соледар
Донецької області було захоплено ввечері 12 січня. Однак українські військові повідомили, що бої в Соледарі продовжуються, а росія "розганяє інформаційний шум".
У російському міноборони заявили, що місто має важливе значення для продовження успішних наступальних дій на Донецькому напрямку.
"Встановлення повного контролю над Соледаром дозволяє відрізати шляхи поставок українських військ у розташованому південно-західному місті Артемівськ, після чого заблокувати і взяти в «котел» підрозділи ЗСУ, що залишаються в ньому", — заявили в мо росії.
Вдень 13 січня в ефірі телемарафону представник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що у Соледарі тривають бої.
"Наші війська тримають оборону проти супротивника, який сконцентрував найкращі підрозділи "Вагнера" та інших спеціальних підрозділів. Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення", - заявив він.
Череватий зазначив, що українське командування робить усе, щоб підрозділи Сил оборони в районі Соледара отримували достатньо боєприпасів.
"Йде війна, позиційна війна. Невеликі відступи або маневри - це не потрібно сприймати як велику поразку. Соледар – це зона відповідальності організованого злочинного угруповання "Вагнера", яке прагне набути певної суб'єктності, яка нібито вже взяла Соледар. Потрібно пам'ятати, що під час цієї війни ворог намагався говорити, що він і Київ незабаром візьме, і що Харків він візьме. Все було навпаки", - нагадав представник Східного угруповання ЗСУ.
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