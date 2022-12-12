Міноборони рф збирає баяни для своїх військових для підтримки бойового духу

12:59 12 грудня Київ, Україна

Російське міноборони оголосило збирання музичних інструментів для відправки мобілізованим на війну в Україну з метою підтримки бойового духу.



Про це повідомляють росЗМІ.



Муніципальна влада в Петербурзі каже, що зібрані баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, балалайки відправлятимуть на фронт "з метою підтримки бойового духу, згуртування, натхнення на подвиги, морально-психологічного розвантаження".



Мешканцям пропонують приносити музичні інструменти у військово-медичний музей міноборони росії, військово-історичний музей артилерії, інженерних військ та військ зв'язку або центральний військово-морський музей. Інструменти приймаються на безоплатній основі.