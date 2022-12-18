Міноборони Росії розповіло про поїздку Шойгу "на передові позиції військ"

15:48 18 грудня Київ, Україна

Міністр оборони країни-агресора Росії Сергій Шойгу проінспектував окупаційні війська, які беруть участь у війні проти України. Про це повідомило російське військове відомство у неділю, 18 грудня.

Зокрема, було опубліковано відео, на якому Шойгу знято у військовому гелікоптері. Також на ролику показано кадри земної поверхні з повітря. На них видно викопані траншеї.

"Глава російського військового відомства облетів райони дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні проведення "спеціальної військової операції"", - заявили в Міноборони Росії.

Там стверджують, що Шойгу спілкувався з військовими "на передовій", а також "на пункті управління", де заслухав доповіді командувачів "про поточну обстановку та дії російських військ на операційних напрямках".

У Міноборони Росії додали, що особливу увагу в ході заслуховування командувачів Шойгу звернув "на організацію всебічного забезпечення військ, умов розміщення особового складу в польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів".

Напередодні ЗМІ повідомили, що США намагалися перешкодити Україні вбити начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова під час його візиту до зони бойових дій.. Але удару все одно було завдано.