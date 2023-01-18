Міноборони росії критикують через нововведення в армії - ISW

10:08 18 січня Київ, Україна

Міноборони росії намагається підвищити професіоналізм російських військових, запроваджуючи низку нових правил, проте це викликає критику та обурення з боку військових блогерів та представників влади окупованих територій.



Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).



Зокрема, нові правила обмежують використання особистих транспортних засобів та деяких персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій та встановлюють суворіші правила стандартів догляду за військовослужбовцями на передовій.

"Міноборони росії, ймовірно, намагається ввести ці заходи, щоб прищепити російським військам більший професіоналізм і, можливо, оцінити здатність командирів, які стоять нижче, виконувати накази відповідно до стандартів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, після українського удару по окупованій Макіївці Донецької області, внаслідок якого загинули до 400 мобілізованих російських військовослужбовців, мо рф відзначило відсутність належної практики оперативної безпеки серед російських військовослужбовців, заявивши, що удар став можливим через використання мобілізованими особистих мобільних телефонів. Незважаючи на це, нові правила, анонсовані рф, зумовили хвилю критики на адресу російського військового керівництва.

"Кілька відомих представників провоєнного інформаційного простору, у тому числі офіційні особи росії та "Донецької Народної Республіки", схопилися за ці рекомендації, щоб підтримати подальшу критику міноборони росії, припускаючи, що міністерство, ймовірно, зіткнеться з жорстким опором у спробах професіоналізації", - пишуть аналітики.

Зокрема, депутат московської міської думи андрій медведєв поскаржився, що мо рф ігнорує реальні проблеми на фронті та забороняє рух особистого автотранспорту в зонах бойових дій, що обмежує можливості волонтерів щодо забезпечення військовослужбовців на передовій. Також медведєв та заступник міністра інформації "ДНР" данило безсонов зазначили, що заборона на деякі види особистої електроніки позбавить солдатів можливості керувати квадрокоптерами та зберігати карти місцевості в автономному режимі.

"Хоча ці запропоновані зміни в принципі є розумними і зваженими рішеннями, російському міноборони, швидше за все, буде важко ефективно реалізувати їх через продовження фрагментації інформаційного простору, що сильно відхиляється від звичайного апарату міноборони", - зазначає ISW.

На думку аналітиків, міноборони росії зіткнеться з проблемою реалізації дотримання нових стандартів.