Міноборони Росії мало план дій на 120 днів війни - розвідка

Як повідомив 11 червня департамент комунікації Головного управління розвідки Міноборони України, представник ГУР Вадим Скибіцький заявив, що росіяни підготували план на перші 120 днів війни. Подальші дії загарбників залежатимуть від ситуації на фронті.

За словами представника української розвідки, у зв'язку з невдачами окупаційних військ генеральному штабу росії доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

Посилаючись на останні дані, Скибицький інформував, що зараз противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.. Ще близько 40 БТГр перебувають у резерві та можуть використовуватись проти ЗСУ.

При цьому в ГУР підкреслюють, що незважаючи на провал Росії з бліцкригом, Москва не відмовилася від планів захопити всю Україну.

Зазначимо, станом на ранок 12 червня, українці 108 діб протистоять повномасштабному російському вторгненню.

Раніше розвідники повідомили, що росія відчуває нестачу високоточних крилатих ракет, які використовуються для обстрілу України.