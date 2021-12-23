Міноборони розширило список професій для жінок, які мають стати на військовий облік

15:54 23 грудень Київ, Україна

Міноборони України розширило перелік спеціальностей, представниці яких відтепер військовозобов'язані та мають стати на військовий облік. Перелік включає 35 професійних напрямків, до яких можна віднести десятки окремих спеціальностей: від будівництва, готельно-ресторанної справи, юриспруденції до психології, журналістики, музичного мистецтва та бібліотечної справи.



Відповідні зміни передбачають наказ Міноборони No313, ухвалений у жовтні 2021 року. У силу документ набув 17 грудня.



При цьому на військовому обліку повинні перебувати як безпосередньо фахівці, які працюють у цих сферах, так і їхні керівниці та директори. За попередніми даними ЗМІ, нововведення можуть належати до десятків тисяч українських жінок. Більше того, обов'язок проконтролювати, чи перебуває колега на обліку, чи законодавці покладають саме на керівників підприємств. Вони повинні перевіряти наявність військових квитків або посвідчень у жінок під час прийому на роботу, а також роз'яснити колегам про їх обов'язок та проконтролювати його виконання.



За ухилення від взяття на військовий облік передбачається адмінвідповідальність: якщо це сталося вперше, то штраф становитиме 510 – 850 грн., якщо повторно або у особливий період – 850 – 1 700 грн.



Передбачено покарання і для керівників підприємств, які сприятимуть уклонителькам або ігноруватимуть ситуацію: за це вони можуть отримати штраф від 5100 до 8500 гривень.



У міністерстві оборони обіцяють найближчим часом разом із військкоматами розробити алгоритм дій для жінок, які мають стати на облік. Передбачається, що це можна буде зробити в електронному вигляді, повідомила в ефірі Громадського радіо радниця заступника Міністра оборони Наталія Воронкова.



Крім того, поки що не визначено період, протягом якого всі жінки, які підпадають під дію розширеного переліку професій та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком (18-60 років), мають стати на облік у військкоматі.



Ще одне нововведення в оборонній сфері передбачає, що з 2022 р. в Україні буде сформовано військові частини сил територіальної оборони Збройних сил України.



Функціонуватимуть такі підрозділи у кожній області та Києві. Приєднатися за контрактом до служби у них може кожен охочий українець, зазначають у Міністерстві оборони України.



Військовослужбовці підрозділів територіальної оборони будуть отримувати заробітну плату, забезпечуватимуться медичною допомогою та будуть служити поряд з будинком. При цьому на період служби на них має зберігатись місце роботи та середня зарплата.