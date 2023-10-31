Міноборони розкриває фінансові порушення: понад 100 млн виплачено неправомірно

Понад 123 мільйони гривень було виплачено особам, які не брали участі у бойових діях, повідомляє Міністерство оборони.
За даними Міністерства оборони, внутрішній аудит виявив, що поточні правила надають командирам військових підрозділів надто багато свободи в інтерпретації термінів "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання", що дозволяло їм довільно виплачувати додаткові винагороди.
В одному з випадків військовослужбовці з понтонно-мостової роти, які здійснювали завдання на Київщині, отримували щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.
За даними Міністерства оборони, внутрішній аудит виявив, що поточні правила надають командирам військових підрозділів надто багато свободи в інтерпретації термінів "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання", що дозволяло їм довільно виплачувати додаткові винагороди.
В одному з випадків військовослужбовці з понтонно-мостової роти, які здійснювали завдання на Київщині, отримували щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.
Наразі Міністерство оборони консультується з Генеральним штабом Збройних сил України, щоб забезпечити, що додаткові виплати отримуватимуть лише ті, хто справді виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.
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