Міноборони розкриває фінансові порушення: понад 100 млн виплачено неправомірно

17:59 30 жовтня Київ, Україна

Понад 123 мільйони гривень було виплачено особам, які не брали участі у бойових діях, повідомляє Міністерство оборони.



За даними Міністерства оборони, внутрішній аудит виявив, що поточні правила надають командирам військових підрозділів надто багато свободи в інтерпретації термінів "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання", що дозволяло їм довільно виплачувати додаткові винагороди.



В одному з випадків військовослужбовці з понтонно-мостової роти, які здійснювали завдання на Київщині, отримували щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

"Це несправедливо, коли додаткові виплати за бойову участь одержують ті, хто не стикається з безпосередньою загрозою або не підтримує тих, хто перебуває у прямій бойовій зоні. Ми виявляємо подібні маніпуляції та активно закриваємо вразливі місця, які можуть використовуватись для зловживань”, - наголосив заступник міністра оборони України Юрій Джигір.

Наразі Міністерство оборони консультується з Генеральним штабом Збройних сил України, щоб забезпечити, що додаткові виплати отримуватимуть лише ті, хто справді виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.